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Три человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

10 Ноября 2021 08:50
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Три человека скончались от ковидной пневмонии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8.11.2021 г. зафиксировано 205 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 270 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 80577, летальных случаев - 5076, выздоровевших - 70278.



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