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    12:16, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Три человека скончались от коронавируса за сутки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанская область впервые за последние две недели показала не самый высокий результат по ежесуточному числу инфицированных среди регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За минувшие сутки в области зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса. По информации пресс-службы управления здравоохранения, из них шесть относятся к категории бессимптомного носительства.

    В инфекционных стационарах находятся 604 человека, занятость коек составляет 34%. В реанимации – 51 человек. Реанимационные койки загружены на 42%. Скончались за сутки три человека. Общее количество летальных случаев достигло 359.

    На протяжении длительного времени в регионе каждые сутки выявляли от 130 и выше инфицированных. Цифра в 99 новых случаев за сутки должна обрадовать. Однако если учесть, что лаборатории за 24 часа провели всего 229 ПЦР-исследований, картина перестает быть радужной. Положительным оказался почти каждый второй тест.

    Регион остается в «красной» зоне. Судя по матрице оценки эпидемиологической ситуации, выход из нее произойдет еще нескоро. Вместе с Северо-Казахстанской областью в «красной» зоне находится Павлодарская.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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