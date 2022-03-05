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    10:02, 05 Март 2022 | GMT +6

    Три человека скончались от коронавируса за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о летальных исходах от подтвержденной коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава, за 3 марта в Казахстане зарегистрировано трое умерших от заболевания COVID-19. Смертельных исходов от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции (при отрицательном ПЦР-тесте) не зафиксировано. Опубликована также информация по регионам.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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