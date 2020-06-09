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Три человека скончались от коронавируса в РК
9 Июня 2020 23:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Туркестанская область - мужчины 1962 и 1948 годов рождения,
Павлодарская область - пациент 1962 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 61 летальный случай.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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