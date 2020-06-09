Три человека скончались от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Туркестанская область - мужчины 1962 и 1948 годов рождения,

Павлодарская область - пациент 1962 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 61 летальный случай.