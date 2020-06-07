Три человека скончались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавируса в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Павлодарская область - пациент 1957 года рождения,

Атырауская область - пациентка 1948 года рождения,

Карагандинская область - пациент 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 56 летальных случаев.