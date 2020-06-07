×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 11 °С
USD 399.67 EUR 452.95
RUB 5.82 CNY 56.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три человека скончались от коронавируса в Казахстане

7 Июня 2020 22:36
Поделиться:
Три человека скончались от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавируса в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Павлодарская область - пациент 1957 года рождения,

Атырауская область - пациентка 1948 года рождения,

Карагандинская область - пациент 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 56 летальных случаев.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Нургуль Калиева
Нургуль Калиева
954-047
rusred@inform.kz

Архив