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Три человека скончались от коронавируса в Казахстане
7 Июня 2020 22:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Зарегистрированы 3 случая с летальным исходом от коронавируса в РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Павлодарская область - пациент 1957 года рождения,
Атырауская область - пациентка 1948 года рождения,
Карагандинская область - пациент 1963 года рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 56 летальных случаев.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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