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Три человека скончались от COVID-19 за сутки в Атырау

29 Января 2022 00:00
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Три человека скончались от COVID-19 за сутки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека. 19 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в реанимациях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 355 человек. Загруженность составляет 15% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации области находятся 19 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9% (на 106 мест).

За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончались три человека.
Как ранее сообщалось, почти семь тысяч человек лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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