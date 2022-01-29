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вчера 22:02
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Три человека скончались от COVID-19 за сутки в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека. 19 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в реанимациях региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 355 человек. Загруженность составляет 15% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации области находятся 19 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 17,9% (на 106 мест).
За последние сутки от коронавирусной инфекции в области скончались три человека.
Как ранее сообщалось, почти семь тысяч человек лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области.
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