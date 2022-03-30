Три человека привились против бешенства после укуса лисы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В медицинские организации столицы ежегодно более 1700 человек обращаются за помощью в связи с укусами животных. Об этом сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана Бибигуль Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бешенство – природно-очаговое опасное инфекционное заболевание животных и людей, характеризующееся поражением центральной нервной системы и заканчивающееся смертельным исходом, если не принять своевременно соответствующих мер. Бешенством чаще болеют дикие животные – волки, лисы, еноты, белки, барсуки и другие. От них при укусе, ослюнении заражаются домашние животные и люди. Среди людей заболевание бешенством распространяют обычно домашние животные. Особо опасны бродячие собаки и кошки. Домашние животные могут заразиться от диких животных и друг от друга», - рассказала Бибигуль Ибраева.

Отмечается, что в медицинские организации столицы ежегодно за помощью обращаются по поводу укуса животными от 1702 до 1794 человек в год. В 2021 году всего укушенных было 1702 человек, из них собаками - 1233, кошками - 420, лошадьми - 3 и другими - 46 (мыши, обезьяны, белка, крысы, енот, хомяк, сурок, карсак, норка). В 2022 году за медицинской помощью уже обратились 323 человека, из них по укусу собак - 207, кошек - 104 и другие - 12 (хомяками - 2, крысами - 2, мышками- 4, белкой -1).

«В том числе трое человек обратились по поводу укуса дикого животного (лисой). Всем пострадавшим назначен курс прививок против бешенства», - сообщила главный специалист департамента.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы при всех подобных соприкосновениях с животными призывает обращаться за медицинской помощью. Только специалист определяет категорию повреждения и назначает прививки против бешенства.

«Прививки от бешенства – в настоящее время единственный способ, предотвращающий это грозное заболевание. Прививки проводятся бесплатно, делают и в выходные, и в праздничные дни. Необходимо получить назначенный курс вакцинации своевременно. При предоставлении ветеринарной справки «животное здорово» врач сокращает курс иммунизации. Полный курс включает пять прививок (0,3,7,14 и на 28 день). В случае самовольного перерыва в проведении вакцинации или самовольном прекращении – прививки будут неэффективны, то есть, прерванный курс прививок не дает гарантии защиты организма от бешенства», - обратились в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.