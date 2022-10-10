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Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Абайской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
10 Октября 2022, 21:54
Три человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Машина опрокинулась в Абайской области, три ее пассажира доставлены в больницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«8 октября на трассе Кайнар-Семей 43-летний водитель «Toyota Land Cruiser 200» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание автотранспорта.

В результате ДТП в больницу доставлены три пассажира, один из которых несовершеннолетний ребенок.

В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - говорится в публикации пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Telegram.

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Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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