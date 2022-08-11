11 Августа 2022 21:23

Три человека пострадали в аварии с участием мотоцикла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Два пассажира и водитель слетевшего в кювет мотоцикла были госпитализированы с трассы в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 9 августа в Есильском районе на 488-м километре автодороги Жезказган-Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя мотоцикла марки «Урал».

«Полицейскими было установлено, что в этот день около 19.00 часов водитель мотоцикла, двигаясь в направлении села Двуречное, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП в больницу доставлены двое пассажиров - мужчина 30-ти и женщина 40 лет, а также сам водитель. Пострадавшая женщина получила наиболее тяжкий вред здоровью», - поделились в ведомстве.

Как уточнили в полиции, женщина госпитализирована с диагнозом: «ОЧМТ, мозговая кома, ушиб мозга, рваная рана лобно-теменной области, политравма, разрыв селезенки». Второй пассажир - с ушибленной раной височной области и множественными ссадинами.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Полицейские призвали водителей мототранспортных средств помнить о ПДД, соблюдать скоростной режим и не забывать об экипировке. По статистике, в связи с увеличением в летний период эксплуатации мототранспортных средств, возрастает и количество дорожно-транспортных происшествий с их участием. При этом основными причинами аварий являются слабая водительская дисциплина, управление мототехникой в нетрезвом виде, превышение скоростного режима, не использование мотошлема, а также управление лицами, не имеющими права на управление мототехникой.