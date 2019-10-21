Три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На объездной дороге в Петропавловске столкнулись пассажирский автобус и грузовик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автобуса вез пассажиров в село Надежка. На дороге он столкнулся с автомашиной «Газ-3307», которая двигалась в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадали три пассажира общественного транспорта. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств и иного имущества», - прокомментировали в пресс-службе.

Меру наказания будет определять суд.