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Три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На объездной дороге в Петропавловске столкнулись пассажирский автобус и грузовик, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, водитель автобуса вез пассажиров в село Надежка. На дороге он столкнулся с автомашиной «Газ-3307», которая двигалась в попутном направлении.
«В результате ДТП пострадали три пассажира общественного транспорта. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств и иного имущества», - прокомментировали в пресс-службе.
Меру наказания будет определять суд.
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