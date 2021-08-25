Три человека пострадали из-за ЧП в цехе по переработке шин в Талдыкоргане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Трое мужчин пострадали из-за хлопка и пожара в цехе по переработке шин в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ночью 25 августа в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане на территории цеха по переработке б/у автомобильных шин, по предварительным данным, произошел хлопок в резервуаре для вакуумного пиролиза отработанных шин емкостью 5 куб.м, с дальнейшим загоранием шин, складированных под навесом на площади 80 кв.м.

«В результате чего пострадали три работника цеха, 1962, 1969 и 1977 года рождения. Состояние у двоих мужчин среднее, у мужчины 1977 года рождения - тяжелое. Все они доставлены в многопрофильную больницу Талдыкоргана», - отметили в ДЧС области.

Пожар локализован в 04.27 и ликвидирован в 04.49.

Выезжали от ДЧС Алматинской области 24 сотрудника и девять единиц техники; от городского управления полиции 10 сотрудников и четыре единицы техники; две машины и шесть работников скорой помощи; четыре работника и две машины от волоканала; четыре работника и две единицы техники от электросетей .

«Предполагаемой причиной хлопка могло послужить нарушение технологического процесса накопления паров в рабочей зоне емкости легковоспламеняющихся веществ, образовавшихся во время плавки», - сообщили в ДЧС.