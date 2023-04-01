АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три человека получили травмы при резком спуске эскалатора в одном из столичных ТРЦ. Эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

«По предварительным данным, в торгово-развлекательном центре «Сарыарка» произошел резкий спуск эскалатора с третьего на второй этаж. На момент спуска на эскалаторе находилось около 20 человек. Предварительно, в результате резкого спуска незначительные телесные повреждения получили двое взрослых и один ребенок. Они были осмотрены службой «103», - сообщил Руслан Иманкулов.

Официальный представитель МЧС РК также добавил, что после осмотра врачами люди были отпущены домой.