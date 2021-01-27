Три человека получили ожоги при пожаре в контейнерах в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По трассе Кумколь в Кызылординской области сгорели два смежных контейнера, три человека получили ожоги, передает МИА «Казинформ».

Инцидент произошел 26 января на 25 километре трассы Кызылорда - Кумколь на контрольно-пропускном пункте одного из товариществ.

«В двух контейнерах полностью сгорели бытовые предметы. Из огня спасатели вынесли на улицу 50-литровый газовый баллон. Три человека с ожогами были переданы службе скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям.