РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:32, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Три человека получили ожоги при пожаре в контейнерах в Кызылординской области

    None
    None
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - По трассе Кумколь в Кызылординской области сгорели два смежных контейнера, три человека получили ожоги, передает МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел 26 января на 25 километре трассы Кызылорда - Кумколь на контрольно-пропускном пункте одного из товариществ.

    «В двух контейнерах полностью сгорели бытовые предметы. Из огня спасатели вынесли на улицу 50-литровый газовый баллон. Три человека с ожогами были переданы службе скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются», - сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Кызылординская область Другие государственные органы Общество Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!