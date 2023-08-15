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Три человека погибло в ДТП в Карагандинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Августа 2023, 16:25
Три человека погибло в ДТП в Карагандинской области Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - 15 августа на автодороге Алматы - Екатеринбург в 50 км от поселка Аксу-Аюлы произошла авария с участием Chevrolet Cobalt и Volkswagen Passat, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, в результате ДТП 41-летний водитель автомашины Volkswagen и две его пассажирки от полученных травм скончались на месте происшествия. Также 28-летний водитель автомашины Chevrolet и семь пассажиров обеих автомашин доставлены в медицинское учреждение.

По факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 4 ст. 345 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

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Карагандинская область   ДТП   Происшествия   Караганда  
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