Три человека погибли в результате землетрясения в Синьцзяне

Три человека погибли, ещё пять получили травмы в результате землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР. Об этом сообщает Xinhua, передает Kazinform.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в округе Аксу в 02:09 (по пекинскому времени) 23 января. Очаг залегал на глубине 22 км.

Из сейсмоопасной зоны эвакуированы более 12 тысяч человек.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, во вторник зафиксировано свыше 70 афтершоков магнитудой 3,0 и выше в этом регионе страны. Самым мощным из них стал афтершок магнитудой 5,3.