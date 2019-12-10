Три человека погибли в результате понижения температуры в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли в результате переохлаждения в Центральной и Восточной частях Таиланда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Bangkok Post.

Сообщения о смертельных случаях от перепада температуры редки в центральной и восточной частях Таиланда, где погода обычно теплее, чем в остальной части страны. Тем не менее, постоянный холодный фронт привел к понижению температуры до 13-18C в выходные дни.

Вчера в Прачинбури, провинция Бангкок, в 4:30 утра на скамейке был найден мертвым мужчина.

Полиция сообщила, что умершего опознали как 59-летнего Вират Джанлу. Вероятнее всего, мужчина уснул на скамейке. Его тело нашли дети.

81-летнего Плеан Пуангсопа обнаружили мертвым в его доме в провинции Сакэу. Смерть 41-летнего мужчины Кавита Сингсата также наступила в результате низкой температуры окружающей среды. Результаты вскрытия подтвердили, что состояние здоровья последних двух жертв усугубило их положение перед холодной погодой. Вскрытие г-на Кавита показало, что он страдал как диабетом, так и высоким кровяным давлением.