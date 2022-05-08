Три человека погибли в результате перестрелки в Кызылорде
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде произошла перестрелка со смертельным исходом. Погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные действия, сообщили в областном департаменте полиции.
« В результате инцидента скончались трое молодых людей. Иная информация в интересах следствия не разглашается в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан», – добавили в ведомстве.
Видео с происшествием распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как группа людей конфликтует, после кто-то начинает стрелять и толпа убегает. Один из убегающих падает прямо на дороге.