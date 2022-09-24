Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Сентября 2022, 15:38
Три человека погибли в ДТП в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 24 сентября с участием Toyota Hilux близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За рулем пикапа находился 38-летний мужчина, который на 427 км автодороги «Алматы-Оскемен» не справился с управлением авто и допустил опрокидывание.

На месте происшествия скончались три человека. Сам водитель и 48-летний пассажир госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

Расследование ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК.


Фото: polisia.kz

ДТП   Происшествия   Общество   Жетысуская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией
Когда пройдет матч отбора Евро-2024 между Казахстаном и Северной Ирландией