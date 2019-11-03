Три человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли в ДТП в Западно-Казахстанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, авария произошла 2 ноября в 20:30 на 264-м километре автодороги Уральск-Атырау. Автомашина «Фольксваген Шаран» столкнулась лоб в лоб с грузовой фурой «Мерседес».

Водитель легковой машины и два пассажира погибли на месте происшествия.

Среди погибших был 30-летний сотрудник полиции, майор Айболат Нурлыбеков.

Он работал в органах с 2006 года. 29 августа этого года был выбран исполняющим обязанности начальника Тайпакского отделения полиции.

У погибшего остались жена и двое сыновей, 9 и 3 лет.

«Айболат Нурлыбеков был очень хорошим сотрудником. Руководство и личный состав департамента выражают соболезнования семье погибшего», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Ведётся досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.