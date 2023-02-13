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Три человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

13 Февраля 2023, 19:53
Три человека погибли в ДТП в Восточно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 13 февраля около 10:54 часов на трассе республиканского значения Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи между селами Топкайын и Катон-Карагай произошло ДТП с участием автомобилей «ВАЗ-2108» и «Lada Granta», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МВД РК.

87-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2108» скончался на месте ДТП, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Lada Granta» скончались в больнице села Катон-Карагай.

По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 345 УК РК.

Начато досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В соответствии с частью первой статьи 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

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