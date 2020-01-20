Новости
Три человека погибли в ДТП в пригороде Атырау
20 Января 2020 16:00
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Атырау в ДТП погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеЛобовое столкновение автомобилей в ВКО: четыре человека погибли 132 человека погибли по вине водителей состоящего на иностранном учете транспорта Нетрезвый водитель сбил насмерть мужчину в СКО
Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту ДТП, повлекшего гибель людей, проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц»).
ДТП произошло 19 января в пригороде Атырау на трассе, связывающей город с Астраханью. Лобовое столкновение совершили Lada ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль DAW. На месте происшествия погибли мужчина и две женщины - 1978, 1981 и 1998 г.р. Водитель «ВАЗ-2114» с тяжелыми травмами доставлен в больницу.
Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Такие землетрясения на нашей территории не должны вызывать паники – ученые
- Получивший травму акмолинец был спасен из снежного заноса
- Пожар вспыхнул в одном из торговых домов Талдыкоргана: пострадала женщина
- Спрыгнуть с крыши пытался мужчина на второй день после своей свадьбы
- Четвертое за сутки землетрясение произошло в Центральной Азии
- В Уральске пассажир подрался с кондуктором автобуса
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047