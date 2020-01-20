+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три человека погибли в ДТП в пригороде Атырау

20 Января 2020 16:00
Поделиться:
Три человека погибли в ДТП в пригороде Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Атырау в ДТП погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Автобус столкнулся с автомобилем на трассе в Мангистауской области: двое человек скончались
Лобовое столкновение  автомобилей в  ВКО: четыре человека погибли 132 человека погибли по вине водителей состоящего на иностранном учете транспорта Нетрезвый водитель сбил насмерть мужчину в СКО

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту ДТП, повлекшего гибель людей, проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц»).

ДТП произошло 19 января в пригороде Атырау на трассе, связывающей город с Астраханью. Лобовое столкновение совершили Lada ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль DAW. На месте происшествия погибли мужчина и две женщины - 1978, 1981 и 1998 г.р. Водитель «ВАЗ-2114» с тяжелыми травмами доставлен в больницу.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив