Три человека погибли в ДТП в пригороде Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В пригороде Атырау в ДТП погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту ДТП, повлекшего гибель людей, проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК («Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц»).

ДТП произошло 19 января в пригороде Атырау на трассе, связывающей город с Астраханью. Лобовое столкновение совершили Lada ВАЗ-2114 и грузовой автомобиль DAW. На месте происшествия погибли мужчина и две женщины - 1978, 1981 и 1998 г.р. Водитель «ВАЗ-2114» с тяжелыми травмами доставлен в больницу.