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Три человека погибли в ДТП в области Жетысу

Редактор:  
Гульсара Кенбаева
22 Июля 2023, 18:00
Три человека погибли в ДТП в области Жетысу blob:https://web.telegram.org/73faa5ee-27f7-4f38-a913-9ae644c6d147

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на 55 км автодороги Ушарал-Достык, где автомашина Kia Soul столкнулась с Toyota Camry, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Предварительно установлено, что 46-летняя женщина, управляя Kia, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Toyota. В результате ДТП на месте скончались трое пассажиров Toyota. Водители обеих автомашин, а также трое малолетних детей с различными травмами госпитализированы в больницу.


ДТП   Транспорт   Жетысуская область  
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