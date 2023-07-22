Три человека погибли в ДТП в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на 55 км автодороги Ушарал-Достык, где автомашина Kia Soul столкнулась с Toyota Camry, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



Предварительно установлено, что 46-летняя женщина, управляя Kia, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с Toyota. В результате ДТП на месте скончались трое пассажиров Toyota. Водители обеих автомашин, а также трое малолетних детей с различными травмами госпитализированы в больницу.