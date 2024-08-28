Три человека погибли в ДТП в области Абай

Полиция области Абай проводит расследование по факту смертельного ДТП, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

На трассе Семей-Усть-Каменогорск произошло лобовое столкновение Toyota Land Cruiser и Nissan Elgrand. В результате столкновения один водитель и два пассажира погибли, трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями.

По факту начато досудебное расследование за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум и более лицам. В

Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции области Абай.





