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    13:58, 12 Июнь 2023 | GMT +6

    Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области

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    Фото: polisia.kz
    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на трассе Западная Европа - Западный Китай в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- POLISIA.KZ.

    Близ аула Сулутобе в Шиелийском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

    В результате ДТП погибли 3 человека, с различными травмами госпитализированы двое.
    Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Теги:
    Кызылординская область ДТП МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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