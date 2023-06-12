Три человека погибли в ДТП в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло на трассе Западная Европа - Западный Китай в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram- POLISIA.KZ.

Близ аула Сулутобе в Шиелийском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В результате ДТП погибли 3 человека, с различными травмами госпитализированы двое.Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены судебные экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.