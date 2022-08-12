12 Августа 2022 11:29

Три человека погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель легкового авто выехал на ремонтируемый участок дороги и столкнулся с грузовиком, погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 12 августа около 02:00 в Актогайском районе Карагандинской области на автодороге «Балхаш-Гульшат».

«65-летний водитель легкового автомобиля марки «Subaru», несмотря на наличие предупреждающих знаков, выехал на закрытую дорогу, где проводился ремонт дорожного полотна, и совершил лобовое столкновение с самосвалом марки «Shacman» под управлением 47-летнего мужчины. Грузовик в это время производил ремонт данного участка дороги. В результате ДТП водитель «Subaru» и два его пассажира от полученных травм скончались на месте», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

Стражи порядка Карагандинской области напомнили водителям о строгом соблюдении правил дорожного движения.

Ранее в Караганде столкнулись мусоровоз и грузовая машина марки «Shacman». В результате ДТП водитель грузовика погиб.