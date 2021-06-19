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    16:31, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Три человека погибли в ДТП в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе сообщением Доссор-Кульсары.

    Столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате на месте происшествия погибли три человека, еще двое госпитализированы с травмами различной тяжести. Они были доставлены в Макатскую районную больницу.

    «По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Проводится расследование», - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.


    Теги:
    Атырауская область Атырау ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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