Три человека погибли в ДТП в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе сообщением Доссор-Кульсары.

Столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате на месте происшествия погибли три человека, еще двое госпитализированы с травмами различной тяжести. Они были доставлены в Макатскую районную больницу.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли люди, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Проводится расследование», - проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.