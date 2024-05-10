Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Два автомобиля столкнулись возле села Иргиз на трассе «Самара-Шымкент» в Актюбинской области. В результате водитель автомобиля и двое пассажиров погибли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Инцидент произошел 9 мая. На трассе «Самара-Шымкент» столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик MAN, ехавшие в одну сторону. В машине находились жители Иргизского района, а грузовиком управлял иностранец.

— В результате ДТП водитель автомобиля и двое его пассажиров погибли. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, — сказал руководитель пресс-службы областного ДП Ерболат Саркулов.

Двое людей в машине — семейная пара. Оба работали в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина. Один пассажир был учителем физкультуры, другой — учителем начальных классов. И третий погибший — депутат районного маслихата, ветеринарный врач.

По данным пресс-службы акимата области, сотрудники автодорожной медико-спасательной станции и пожарной части №12 с помощью специального инструмента вытащили двух человек, застрявших в автомобиле. Один человек был доставлен на машине скорой помощи в районную больницу, но скончался в пять часов.



