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    16:30, 10 Май 2024 | GMT +6

    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

    ДТП
    Фото: ДП Актюбинской области

    Два автомобиля столкнулись возле села Иргиз на трассе «Самара-Шымкент» в Актюбинской области. В результате водитель автомобиля и двое пассажиров погибли, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Инцидент произошел 9 мая. На трассе «Самара-Шымкент» столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик MAN, ехавшие в одну сторону. В машине находились жители Иргизского района, а грузовиком управлял иностранец. 

    — В результате ДТП водитель автомобиля и двое его пассажиров погибли. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование. Департамент полиции призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, — сказал руководитель пресс-службы областного ДП Ерболат Саркулов.

    Двое людей в машине — семейная пара. Оба работали в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина. Один пассажир был учителем физкультуры, другой — учителем начальных классов. И третий погибший — депутат районного маслихата, ветеринарный врач.

    По данным пресс-службы акимата области, сотрудники автодорожной медико-спасательной станции и пожарной части №12 с помощью специального инструмента вытащили двух человек, застрявших в автомобиле. Один человек был доставлен на машине скорой помощи в районную больницу, но скончался в пять часов. 

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Транспорт Актюбинская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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