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Три человека погибли в ДТП в Абайской области

12 Декабря 2022, 23:23
Три человека погибли в ДТП в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области в ДТП погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynews.kz.

В департаменте полиции сообщили, что 29-летний водитель Toyota carina E двигался по трассе Таскесен-Бахты. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со встречно движущимся грузовым транспортным средством. В результате ДТП погибли три человека.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 ст. 345 УК РК. Назначен ряд экспертиз. В соответствии со статьей 201 УПК РК, данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

Фото: Semeynews.kz

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