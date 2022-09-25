Три человека погибли в ДТП на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Автомашина с водителем и двумя пассажирами загорелась на трассе в Акмолинcкой области. Все трое погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 сентября на автодороге Степногорск-Заводской.

«Предварительно установлено, что водитель автомашины Lada Kalina, двигаясь в направлении поселка Заводской, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомашиной марки Nissan Teana. В результате столкновения автомашина Lada Kalina загорелась вместе с водителем и двумя пассажирами. Все трое погибли на месте происшествия», - поделились в ведомстве.

Водитель и пассажир второго участника ДТП - автомашины Nissan Teana были госпитализированы в реанимационное отделение степногорской многопрофильной городской больницы.

Полицейские начали досудебное производство по по ч.4 ст. 345 УК РК.

В тот же день утром погибли три человека в ДТП близ села Алмалы в Сарканском районе Жетысуской области.

Т акже сообщалось, что погибли два человека в ДТП в Павлодарской области при столкновении легковушки с микроавтобусом.