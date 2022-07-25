Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск
25 Июля 2022 10:11

Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау - Уральск

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Атырау- Уральск, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди, произошло накануне ночью на 19 километре трассы республиканского значения Атырау-Уральск.

«Столкнулись легковые автомобили Toyota Prada и ВАЗ. В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля ВАЗ скончались на месте. Проводится расследование обстоятельств случившегося», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Ранее смертельное ДТП в Атырауской области произошло 17 июля, в котором погиб водитель автомобиля и пассажир получил травмы.



Новости по теме
Рост ДТП на 40,9% зафиксировали в Жамбылской области
Необычным способом призывают жителей Костанайской области к соблюдению ПДД
Грузовой поезд сбил лошадей
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Рост ДТП на 40,9% зафиксировали в Жамбылской области
Скандалом закончился футбольный матч между «Атырау» и «Ордабасы»
Грузовой поезд сбил лошадей
Избившего журналистку мужчину задержали в Атырау
Грузовик слетел с трассы в Павлодарской области
Попавшую в город цаплю спасали в Атырау
Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Лисаковске
Под сокращение попали два заместителя акима Атырауской области
Популярное
1 Президент Казахстана совершил умру
2 Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
3 Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана
4 Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
5 Президент РК наградил Короля Саудовской Аравии орденом «Алтын Қыран»

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив