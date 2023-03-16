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Три человека погибли в авариях в СКО

16 Марта 2023, 18:25
Три человека погибли в авариях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за два месяца в авариях на дорогах погибли три человека, еще 62 получили травмы различной степени тяжести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, всего в регионе зарегистрировали 33 дорожно-транспортных происшествия. Вчера, 15-го марта, на автодороге «Челябинск-Новосибирск» в Аккайынском районе произошло столкновение Lada Granta и Toyota Highlander. 43-летнего водителя «Лады» госпитализировали с различными травмами.

«Сейчас нестабильная погода. Таяние снега днём и понижение температуры ночью создают угрозу гололедицы. На дорогах всем участникам движения нужно быть предельно внимательным. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. В случае возникновения опасных ситуаций, эти простые правила снижают риск тяжких последствий», - отметил начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.


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