Три человека погибли при взрыве в Химках

ХИМКИ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли три человека, один из них ребенок. Еще четверо пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.