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Три человека погибли при взрыве в Химках
19 Марта 2021 16:18
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ХИМКИ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В жилом девятиэтажном доме в Химках произошел взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли три человека, один из них ребенок. Еще четверо пострадали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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- Сообщение о произошедшем по адресу улица Зеленая, дом 16 поступило в МЧС 19 марта в 10:24.
- По информации источника, в здании горели пять квартир.
- Произошло обрушение межкомнатных перегородок и перекрытий между восьмым и девятым этажами.
- Очевидцы рассказали, что разрушены балконы на нескольких этажах, выбито много окон.
- По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. метров, площадь пожара - 12 кв. метров.
- В экстренных службах изначально сообщили, что при взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы, под завалами оставались двое детей.
- Позднее одного из них удалось спасти, второго обнаружили без признаков жизни.
- По данным источника, взорвался бытовой газ. Рассматриваются две версии - неисправность газового оборудования и утечка газа.
- После ЧП в доме были отключены от газоснабжения более 30 квартир.
- Жильцов двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения.
- СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошел взрыв.
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