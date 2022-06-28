28 Июня 2022 14:39

Три человека погибли при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в США

МИССУРИ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и еще десятки получили ранения в результате аварии пассажирского поезда с грузовиком в американском штате Миссури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Национальный железнодорожный оператор США «Amtrak» сообщил, что пассажирский поезд «Southwest Chief», следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго, врезался в грузовик на переезде недалеко от города Мендон.

В результате инцидента 7 вагонов и 2 локомотива сошли с рельсов. На место происшествия направили аварийные бригады штата Миссури.

Представители дорожного патруля подтвердили, что при столкновении погибли два человека в поезде и один человек скончался в грузовике. По меньшей мере 50 человек получили ранения из 243 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту железнодорожного состава.

Ранее сообщалось о транспортных происшествиях, связанных со сходом поездов с железнодорожных путей в Иране, Китае и Германии.