18 Июля 2022 14:15

Три человека погибли при столкновении легковушки с грузовым авто в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - При совершении обгона на трассе в Костанайской области легковой автомобиль столкнулся с грузовой машиной. В результате погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 июля в 7.40 на 56 км объездной дороге А-22 Костанай-Карабутак произошло ДТП. Водитель иномарки Nissan, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой машиной Shacman. В результате ДТП три человека погибли - водитель иномарки и два пассажира», - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 ч.4 УК РК «Нарушение ПДД». Проводятся необходимые следственные действия.

На прошлой неделе на регулируемом железнодорожном переезде станции Притобольская участка Тобол - Кушмурун Костанайской области произошло ДТП.

65-летний водитель, управляя автомашиной марки «ВАЗ», пытался переехать железнодорожный путь на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с грузовым поездом водитель и 40-летний пассажир автомашины погибли на месте.





Фото - kstnews.kz