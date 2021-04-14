Три человека погибли при опрокидывании трактора в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Карасуском районе Костанайской области при опрокидывании трактора погибли трое рабочих. ДТП прокомментировали в департаменте полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

ДТП произошло накануне недалеко от села Комсомольское.

«ДТП произошло с участием трактора марки «К-744», трактор опрокинулся. Установлено, что трактор перевозил рабочих в соседнее село. Известно, что в транспортном средстве находились 4 человека. Три человека, к сожалению, погибли, один – не пострадал. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования», - сообщили в департаменте полиции области.

По данным акимата Карасуского района, ТОО «Astana Grand Trade» оказана материальная помощь семьям погибших.

Расследование происшествия взято на особый контроль. В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.