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    16:35, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Три человека погибли при опрокидывании трактора в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Карасуском районе Костанайской области при опрокидывании трактора погибли трое рабочих. ДТП прокомментировали в департаменте полиции области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло накануне недалеко от села Комсомольское.

    «ДТП произошло с участием трактора марки «К-744», трактор опрокинулся. Установлено, что трактор перевозил рабочих в соседнее село. Известно, что в транспортном средстве находились 4 человека. Три человека, к сожалению, погибли, один – не пострадал. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования», - сообщили в департаменте полиции области.

    По данным акимата Карасуского района, ТОО «Astana Grand Trade» оказана материальная помощь семьям погибших.

    Расследование происшествия взято на особый контроль. В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

    Теги:
    ДТП Костанайская область Правоохранительные органы
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