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    18:05, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    Три человека погибли при обрушении на фабрике в России

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    КРАСНОЯРСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Три человека погибли при обрушения на Норильской обогатительной фабрике в России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Ранее сообщалось, что обрушение произошло в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики в России. В момент ЧП в помещении находились восемь человек, четырех из них извлекли, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, пятеро были госпитализированы.

    Тела еще двоих рабочих были обнаружены в завалах после обрушения на Норильской обогатительной фабрике. Они извлечены, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    «Достали (тела погибших рабочих)», - сообщили в СК.

    В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС сообщили, что спасатели завершили поисковые работы на фабрике.

    «Поисковые работы в Норильске завершены. На месте обрушения галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики обнаружены и извлечены спасателями два человека без признаков жизни», - сказали в главке.

    Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Прокуратура Норильска по факту ЧП организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.



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