Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке
17 Июля 2022 21:43

Три человека погибли при крушении вертолета на Камчатке

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Выживших при крушении вертолета Robinson на Камчатке нет, подтвердили ТАСС в пресс-службе МЧС России, передает МИА «Казинформ».

Ранее в экстренных службах сообщили, что все находившиеся на борту погибли, тела пилота и двух пассажиров обнаружили на месте падения вертолета.

«Пропавший борт обнаружен попутным вертолетом днем 17 июля в районе перевала Семячкова в 13 км от вулкана Узон. К сожалению, при крушении никто не выжил», - сообщили в МЧС.

В министерстве отметили, что поисковые работы завершены. Спасатели обследовали более 1,5 тыс. кв. км во время поисковой операции. В поисках также принимали участие вертолеты территориального центра медицины катастроф и Камчатского авиапредприятия со спасателями региональной поисково-спасательной базы и волонтерами на нескольких частных вертолетах.

Коммерческий вертолет Robinson пропал в субботу, когда следовал из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. Его нашли в воскресенье разбившимся в районе вулканического массива Большой Семячик. Вертолет разрушился и сгорел. Малиновский.

Новости по теме
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
Два пациента сбежали из костанайской психбольницы
Читайте также
Мощный взрыв произошел в отеле в Сомали
Троих детей спасли из горящей квартиры в Атырау
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
Мужчину и пятилетнего ребенка спасли в Бурабае
Два пациента сбежали из костанайской психбольницы
Казахстанский тренер погиб в Кыргызстане
Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище
Популярное
1 Рыбакина, коронавирус и «позор в магазинах» – итоги недели в РК
2 Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
3 Жительницу Алматы жестоко избили в центре города
4 Дожди и жару прогнозируют синоптики 17 июля в Казахстане
5 Дети сорвались с аттракциона в Атырау

Лента новостей

Архив