Три человека погибли при ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На трассе Абай-Шахтинск Карагандинской области произошло ДТП. В результате аварии погибли двое 18-летних молодых людей и 52-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

11 октября около 14:00 часов 19-летний водитель автомобиля марки «Lada Priora» на автодороге Абай-Шахтинск выехал на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с автомашиной «Нива-21213» под управлением 59-летнего водителя. По предварительным данным, парень не смог справиться с управлением.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 18-летний пассажир автомашины «Lada Priora» и 52-летняя пассажирка автомашины «Нива-21213». Ещё один пассажир умер в больнице.

«В медицинское учреждение были доставлены водители и два пассажира автомашины «Lada Priora». 18-летний пассажир автомашины «Lada Priora», не приходя в сознание, умер в больнице.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 345 ч.4 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.