Три человека погибли при ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и еще три пассажира получили травмы при дорожно-транспортном происшествии в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

«8 июня в 16:00 55-летний водитель автомашины марки «ВАЗ 2110» на пересечении проспекта К. Нокина и улицы Шернияза при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком марки «ЗИЛ 130», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

В результате ДТП водитель автомашины марки «ВАЗ 2110» и два пассажира (19-летняя девушка и 62-летняя женщина) погибли на месте ДТП. Еще два пассажира и ребенок 2020 года рождения с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.