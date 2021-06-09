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    20:43, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Три человека погибли при ДТП в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и еще три пассажира получили травмы при дорожно-транспортном происшествии в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    «8 июня в 16:00 55-летний водитель автомашины марки «ВАЗ 2110» на пересечении проспекта К. Нокина и улицы Шернияза при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге, и допустил столкновение с грузовиком марки «ЗИЛ 130», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

    В результате ДТП водитель автомашины марки «ВАЗ 2110» и два пассажира (19-летняя девушка и 62-летняя женщина) погибли на месте ДТП. Еще два пассажира и ребенок 2020 года рождения с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.


    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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