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    12:12, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Три человека погибли из-за наводнения в Испании

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    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека погибли и трое пропали без вести в центральной части Испании в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Дороги, линии метро и железнодорожные пути затоплены и перекрыты, сообщили власти в понедельник. Вертолеты были привлечены к поисково-спасательным работам в провинции Толедо примерно в 50 км к юго-западу от Мадрида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Ливни, обрушившиеся в воскресенье и рано утром в понедельник, превратили улицы в реки грязи в провинциях Мадрид, Кастилия-Ла-Манча, Каталония и Валенсия. Во многих районах также выпал град. Мощнейшие потоки грязной воды смывали все на своем пути.

    Три человека погибли в сельской местности недалеко от города Толедо. Метеорологическая служба зарегистрировала в воскресенье рекордное количество выпавших осадков - 90 литров на квадратный метр.

    По данным полиции, среди жертв был молодой человек, застрявший в наполненном водой лифте, еще один был найден внутри затопленного автомобиля.

    Сообщается, что тело 50-летнего мужчины было найдено днем в реке недалеко от его дома в городе Камарена.


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