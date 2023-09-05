Три человека погибли из-за наводнения в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере три человека погибли и трое пропали без вести в центральной части Испании в результате сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Дороги, линии метро и железнодорожные пути затоплены и перекрыты, сообщили власти в понедельник. Вертолеты были привлечены к поисково-спасательным работам в провинции Толедо примерно в 50 км к юго-западу от Мадрида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Ливни, обрушившиеся в воскресенье и рано утром в понедельник, превратили улицы в реки грязи в провинциях Мадрид, Кастилия-Ла-Манча, Каталония и Валенсия. Во многих районах также выпал град. Мощнейшие потоки грязной воды смывали все на своем пути.

Три человека погибли в сельской местности недалеко от города Толедо. Метеорологическая служба зарегистрировала в воскресенье рекордное количество выпавших осадков - 90 литров на квадратный метр.

По данным полиции, среди жертв был молодой человек, застрявший в наполненном водой лифте, еще один был найден внутри затопленного автомобиля.

Сообщается, что тело 50-летнего мужчины было найдено днем в реке недалеко от его дома в городе Камарена.