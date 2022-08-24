Три человека погибли и 36 получили травмы по вине пьяных водителей в Акмолинской области

КОКШЕТАПУ. КАЗИНФОРМ – В этом году в Акмолинской области было выявлено в 2,5 раза больше фактов пьяного вождения. Отмечается рост на 141% - с 843 случаев в прошлом году до 2033 в этом. По вине пьяных водителей произошло 25 аварий, в которых погибло трое и получили увечья 36 человек. Об этом сообщил начальник управления местной полицейской службы полковник Аслан Кызбикенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, с начала года в регионе за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности уже 134 тыс. правонарушителей.

«К сожалению, несознательность, самоуверенность и низкая водительская дисциплина водителей становятся причинами жутких аварий. Водители, не осознавая последствий, садятся за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В этом году в 2,5 раза больше пресекли фактов пьяного вождения, то есть, если говорить в цифровых значениях, то это на 141% или на 1 тыс. 190 фактов больше - с 843 до 2033», - сказал А. Кызбикенов.

31 акмолинский водитель приговорен к различным срокам отбывания наказания в колониях за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. К административной ответственности привлечен 2 тыс. 91 водитель за управление транспортом без соответствующих прав на вождение, в том числе 368 лиц - ранее лишенных права управления транспортными средствами.

«Если говорить о состоянии аварийности, то в этом году число ДТП увеличились на 3,5%, или на 12 фактов, получивших ранения - на 3,6%, или на 19 фактов, при этом снизилось число летальных исходов на 15,3%, или на 9 фактов. К сожалению, в авариях погибли пять детей и 117 получили ранения. По вине нетрезвых водителей зарегистрировано 25 аварий, в которых погибли трое и получили увечья 36 человек», - пояснил спикер.

Для снижения уровня аварийности, стабилизации ситуации на дорогах с 19 июля по 18 августа проведен республиканский месячник «Безопасная дорога». За это время к административной ответственности привлечено почти 15 тыс. нарушителей ПДД.

«По итогам проведения мероприятия мы приходим к выводам, что несмотря на суровость наказания, водители продолжают распивать алкоголь при управлении транспортом, поскольку только за июль более 1 тыс. нетрезвых водителей лишены водительских прав и отбыли административный арест до 15 суток, в то время как за 6 месяцев первого полугодия выявлено только 978 таких нарушений. Если сравнивать с показателями прошлого года, то мы их увеличили на 1 тыс. 190 фактов, или на 141%!» - добавил А. Кызбикенов.