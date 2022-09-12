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Три человека погибли, десятки ранены из-за прорыва дамбы в ЮАР

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Сентября 2022, 11:47
Три человека погибли, десятки ранены из-за прорыва дамбы в ЮАР

ЙОХАННЕСБУРГ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Фри-Стейт в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в результате прорыва дамбы хвостохранилища шахты погибли три человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По информации государственного телевидения SABC, прорыв произошел на заброшенном алмазном руднике рядом с поселком Ягерсфонтейн. Четыре человека считаются пропавшими без вести.

Местные власти сообщают о крупном ущербе поселку Чарлсвилл и его окрестностям.

Многим семьям пришлось в спешке покинуть свои дома.

Премьер-министр провинции Фри-Стейт Сиси Нтомбела отметил, что в результате прорыва дамбы пострадали не менее 35 человек, включая беременную женщину.

Из-за прорыва дамбы в Ягерсфонтейн наблюдаются перебои с подачей электроэнергии, ведутся ремонтные работы.


Фото: Анадолу



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