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Три человека погибли, 37 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Июля 2023, 21:01
Три человека погибли, 37 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Египте

КАИР. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Три человека погибли и еще 37 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком на шоссе в прибрежной провинции Матрух на севере Египта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Авария произошла рано утром на международной прибрежной дороге Матрух-Александрия недалеко от города Эль-Дабаа, и 10 машин скорой помощи были немедленно направлены для доставки пострадавших в близлежащие больницы», - говорится в заявлении провинции Матрух.

Заместитель главы ведомства здравоохранения провинции Мабрук Салем сказал, что пострадавшие получили травмы различной степени тяжести, а некоторым потребовалось хирургическое вмешательство.

Дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней в Египте в результате превышения скорости, плохих дорожных условий и несоблюдения правил дорожного движения.


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