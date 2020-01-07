+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -5 °С
USD 381.20 EUR 426.64
RUB 6.14 CNY 54.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Три человека насмерть отравились газом в Алматы

7 Января 2020 20:13
Поделиться:
Три человека насмерть отравились газом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за кустарного подключения обогревателя к газовой трубе погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Отравившегося энергетическими конфетами ребенка спасли в Атырау
Мужчина погиб от отравления выхлопными газами в Акмолинской области Отравившийся средством от клопов мужчина скончался в Алматы Мать и сын отравились после обработки квартиры от клопов в Алматы

6 января на пульт ДЧС поступило сообщение о то, что в Турксибском районе по улице Дегдар скончались до приезда медиков трое взрослых людей 1950 г.р,1960 г.р, 1997 г.р.

«В ходе обследования специалистами была установлена: самовольно подключенная точка от газовой трубы к газовому переносному обогревателю сомнительного производства, подключенная кустарным способом. Отсутствовал элементарный фиксирующий крепеж гофрированного дымохода газовой печи, в результате чего произошло ее отсоединение, вентиляционное отверстие комнаты было забито тряпками, дымоход был подсоединен с нарушением, соединение было выполнен резино-тканевым шлангом недопустимой длины», - отметили в ДЧС.

Все перечисленное привело к трагическим последствиям, отметили в ДЧС.

В то же время в департаменте отметили, что уже с сентября прошлого года сотрудниками ДЧС в целях недопущения травмирования и гибели людей в отопительный период с жителями города начаты профилактические мероприятия в части соблюдения элементарных правил безопасности при использовании печного и газового отопления.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив