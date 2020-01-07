Три человека насмерть отравились газом в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы из-за кустарного подключения обогревателя к газовой трубе погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».
6 января на пульт ДЧС поступило сообщение о то, что в Турксибском районе по улице Дегдар скончались до приезда медиков трое взрослых людей 1950 г.р,1960 г.р, 1997 г.р.
«В ходе обследования специалистами была установлена: самовольно подключенная точка от газовой трубы к газовому переносному обогревателю сомнительного производства, подключенная кустарным способом. Отсутствовал элементарный фиксирующий крепеж гофрированного дымохода газовой печи, в результате чего произошло ее отсоединение, вентиляционное отверстие комнаты было забито тряпками, дымоход был подсоединен с нарушением, соединение было выполнен резино-тканевым шлангом недопустимой длины», - отметили в ДЧС.
Все перечисленное привело к трагическим последствиям, отметили в ДЧС.
В то же время в департаменте отметили, что уже с сентября прошлого года сотрудниками ДЧС в целях недопущения травмирования и гибели людей в отопительный период с жителями города начаты профилактические мероприятия в части соблюдения элементарных правил безопасности при использовании печного и газового отопления.
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