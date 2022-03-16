НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три человека едва не попали под поезд за сутки в Казахстане. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте МВД РК Калижан Кобландин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По его словам, только за сутки в Казахстане зарегистрировано более десяти случаев экстренного торможения железнодорожного транспорта. В трех случаях под колеса состава едва не угодили люди. Факты имели место в Алматинской области, г.г.Актобе и Нур-Султан. Во всех ситуациях граждане, несмотря на регулярные предупреждения транспортной полиции, переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. К счастью, машинисты успели остановить железнодорожный состав и избежать трагедии. На троих нарушителей составлены административные протоколы по ч.5 ст.559 КоАП РК (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах) .

«Кроме того, остается актуальной проблема выпаса скота вблизи железнодорожного полотна», - отметил К.Кобландин.

«В пяти экстренных торможениях удалось избежать наезда на домашний скот, однако, зафиксировано два наезда на домашних животных. На хозяев пасшейся у железнодорожного пути скотины составлены административные протоколы и наложены штрафы», - резюмировал полковник полиции.

В целях профилактики фактов экстренных торможений, наездов, травматизма на железной дороге с 14 по 16 марта т.г. на участке обслуживания Департамента проводится акция «Стоп, наезды!».



