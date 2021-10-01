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    21:46, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Три центра первичной медпомощи открылись в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Центры первичной медико-санитарной помощи, оснащенные современным оборудованием, впервые открылись в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Здесь будут работать квалифицированные врачи. Расположились три центра на базе поликлиники №5 города Тараза, Жамбылской и Меркенской районных больниц.

    В областном управлении здравоохранения подчеркнули, что основная цель создания таких центров – повышение уровня жизни населения, оказание качественной и оперативной помощи пациентам, использование передовых инновационных технологий, повышение профессиональных навыков специалистов.

    В селе Мерке в торжественном открытии центра первичной медико-санитарной помощи принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, руководитель Европейского центра ВОЗ Мелитта Якаб, президент Национальной медицинской ассоциации Толебай Рахыпбеков.

    «Общая наша цель - улучшить здоровье и качество жизни населения. Планируется увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет. В соответствии с поручениями Президента проводится большая работа в этом направлении. Укрепляется материально-техническая база медицинских учреждений, увеличивается зарплата врачей. Отрадно, что увеличились показатели рождаемости и численности населения. Это неплохой показатель во время пандемии. Все это благодаря поддержке государства и результат ответственного выполнения специалистами своих обязанностей», - сказал глава региона.

    Аким области сообщил, что в прошлом году в области сдали в эксплуатацию пять объектов здравоохранения, в этом году будет сдано еще восемь. В Таразе появится областной онкологический диспансер. Пять районов Жамбылской области уже обеспечены аппаратами КТ. А в Меркенском районе есть и аппарат КТ, и магнитно-резонансная томография.

    «Планируется все районы обеспечить аппаратами КТ. Для привлечения молодых кадров будем использовать возможности программы «С дипломом – в село!». Также в Таразе был открыт филиал Казахского Национального медицинского университета имени С.Асфендиярова», - сказал аким области.

    Руководитель Европейского центра ВОЗ Мелитта Якаб отметила, что в жамбылском регионе для развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи была проделана большая работа.

    «Я убедилась, что в Казахстане вопросам развития сферы здравоохранения уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует строительство новых диагностических центров, современных медицинских учреждений, оснащенных новейшим оборудованием. Еще одно доказательство - реализация столь масштабного проекта в очень короткие сроки, всего за девять месяцев. Я хотела бы выделить четыре фактора. Первый - это господдержка. Благодаря этому решаются все немаловажные вопросы. Хотела бы выразить благодарность главе региона, который с энтузиазмом поддержал этот проект. Второй фактор - это лидерство, а третий - партнерство. При этом важную роль играет единство и сплоченность медработников, профессионализм каждого из них. В новом центре приступила к работе мобильная бригада. Главное понимать, что все эти начинания нацелены на повышение благосостояния народа», - сказала Мелитта Якаб.

    В центре, открытом на базе Центральной районной больницы Меркенского района, работают 10 специалистов. Четверо из них - врачи, шесть - медицинские работники среднего звена, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.





    Теги:
    Здравоохранение Жамбылская область
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