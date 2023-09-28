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    13:29, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Три «бронзы» Азиады завоевали казахстанские таеквондисты и мужская сборная по волейболу

    Азиада
    Фото: Оlympic.kz

    Сборная Казахстана продолжает завоевывать награды в очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    Практически друг за другом на третью ступень пьедестала поднялись мужская команда по пляжному волейболу и представители команды по таеквондо Джансель Дениз (свыше 67 кг) и Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг).

    Таеквондисты дошли до полуфинала, где потерпели поражение. Тем не менее, выход в ½ финала гарантировал им бронзовые медали.

    Пляжники в матче за третье место обыграли Иран со счетом 2:0.

    Теги:
    Спорт Азиатские игры Китай
    Автор
    Гульмира Байзакова
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