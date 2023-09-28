Три «бронзы» Азиады завоевали казахстанские таеквондисты и мужская сборная по волейболу

Сборная Казахстана продолжает завоевывать награды в очередной соревновательный день Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Практически друг за другом на третью ступень пьедестала поднялись мужская команда по пляжному волейболу и представители команды по таеквондо Джансель Дениз (свыше 67 кг) и Смайыл Дуйсебай (свыше 80 кг).

Таеквондисты дошли до полуфинала, где потерпели поражение. Тем не менее, выход в ½ финала гарантировал им бронзовые медали.

Пляжники в матче за третье место обыграли Иран со счетом 2:0.