Три беременных женщины с КВИ находятся в тяжелом состоянии – актюбинские врачи

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинская область за сутки снова перешла из «зеленой» зоны в «желтую». О ситуации по КВИ и вакцинации рассказали сегодня на брифинге в РСК представители департамента санэпидконтроля и управления здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки в Актюбинской области выявлено 99 новых случаев КВИ, 63 случая из которых приходится на город Актобе.

По словам замруководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, на сегодня более 300 человек с КВИ лечатся в инфекционных стационарах, в том числе 30 - в реанимационных отделениях. В тяжелом состоянии находятся 3 беременные женщины с КВИ.

«В области выявлено 107 случаев КВИ среди детей, из них 3 находятся в больнице. Состояние средней тяжести. Также КВИ было выявлено у 28 беременных женщин, из них 15 человек были госпитализированы в инфекционные стационары. На сегодняшний день трое беременных находятся в тяжелом состоянии», - сказал Б. Избасаров.

В Актобе больных с КВИ принимает областной фтизиопульмонологический центр, инфекционная больница и Актюбинский медцентр. Загруженность инфекционных коек составляет 45,5%, а в реанимационных отделениях - 37,7%.

Как известно вчера были закрыты инфекционные стационары в железнодорожной больнице и санатории «Чайка».