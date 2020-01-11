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Три автомобиля столкнулись в Мангистауской области
11 Января 2020 22:29
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МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Авария произошла в районе села Баскудук Мунайлинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
При совершении маневра водителем автомобиля УАЗ в него врезалась машина марки Nissan. По инерции УАЗ врезался во впереди стоящий автомобиль Geely.
«По данному факту составлен административный протокол по статье 610 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Автомобили участников аварии водворили на штрафстоянку», - заключили в пресс-службе ведомства.
Очевидцы происшествия сообщили, что в аварии пострадал водитель УАЗа.
Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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