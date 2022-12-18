Три автомобиля столкнулись на трассе Уральск-Атырау: одна машина сгорела

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе Уральск-Атырау. В результате аварии пострадали четыре человека и сгорел джип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, дорожно-транспортное происшествие произошло на 110-ом км трассы сообщением Уральск - Атырау на территории Акжаикского района. Столкнулись три автомобиля - Volkswagen Sharan, Jeep и Audi. Сразу после столкновения загорелся автомобиль марки Jeep. В дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадали четыре человека. Еще несколько отделались легкими ушибами.

Женщина 1965 года рождения получила открытый перелом бедра, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. Пассажирка 1974 года рождения получила закрытый перелом бедра, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму. У мужчины 1974 года рождения - рваная рана на лбу. У женщины 1986 года рождения - перелом плеча и ушиб грудной клетки. Пострадавшие были доставлены в больницу Акжаикского района ЗКО.

Ранее трассу Уральск-Атырау закрыли из-за непогоды.

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